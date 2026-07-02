Albüm: Macaristan'ın Velence Gölü Kuruma Noktasına Geldi
Macaristan'ın Pakozd kenti yakınlarındaki Velence Gölü, haftalardır süren kavurucu sıcaklıklar nedeniyle kuruma noktasına geldi. Göldeki su seviyesi 47 santimetreye gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi.
PAKOZD, 2 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan'ın Pakozd kenti yakınlarındaki Velence Gölü, haftalardır süren kavurucu sıcaklıklar nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Göldeki su seviyesi 47 santimetreye gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi.
Kaynak: Xinhua