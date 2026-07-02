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Albüm: Macaristan'ın Velence Gölü Kuruma Noktasına Geldi

Albüm: Macaristan'ın Velence Gölü Kuruma Noktasına Geldi
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Macaristan'ın Pakozd kenti yakınlarındaki Velence Gölü, haftalardır süren kavurucu sıcaklıklar nedeniyle kuruma noktasına geldi. Göldeki su seviyesi 47 santimetreye gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi.

PAKOZD, 2 Temmuz (Xinhua) -- Macaristan'ın Pakozd kenti yakınlarındaki Velence Gölü, haftalardır süren kavurucu sıcaklıklar nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Göldeki su seviyesi 47 santimetreye gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi.

Kaynak: Xinhua
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