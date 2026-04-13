Macaristan'da Seçimi Kazanan Magyar: Ülkemiz Avrupa'ya Dönmek İstiyor

(ANKARA) - Macaristan'da seçimleri kazanan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.

Macaristan'da sandıkların yüzde 98'inin açıldığı seçimlerde yüzde 53'ün üzerinde oyla öne geçen ve Başbakan Viktor Orban tarafından da tebrik edilen Tisza lideri Peter Magyar, yaptığı zafer konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi.

Budapeşte'de destekçilerine seslenen Magyar, konuşmasına "Başardık" diye başladı. Magyar, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Demokrasiye barışçıl geçiş yapacağız"

Magyar, ülkede sistem değişikliği hedeflediklerini belirterek, "Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için yumuşak ve barışçıl geçiş yapacağız" dedi.

Seçim sonuçlarının tüm Macarlar için bir zafer olduğunu vurgulayan Magyar, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle yazılacak bir gündür. Tisza'ya oy vermeyenler de bu ulusal birliği kutlamalı" diye konuştu.

Avrupa'ya dönüş mesajı

Magyar, konuşmasında Avrupa Birliği ile ilişkilere de vurgu yaparak, "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.

Göç edenlere "Eve dönün" çağrısı

Yurt dışında yaşayan Macarlara da seslenen Magyar, "800 bin vatandaşımız iş bulmak için Batı Avrupa'ya göç etti. Ülkemizi terk edenlere sesleniyorum: Eve dönün. Macaristan'ın tüm evlatlarına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Liyakat, sağlık, eğitim ve eşitlik alanlarında reform yapacaklarını belirten Magyar, hükümetinin temel görevinin "ülkeyi yeniden birleştirmek" olacağını söyledi.

Yüzde 98'i açılan sandıklara göre Tisza seçimi yüzde 53 ile önde

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi (NVI) verilerine göre sandıkların yüzde 98,74'ü açıldı. Buna göre Tisza Partisi yüzde 53,41 oy oranıyla yarışı önde götürürken, Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz yüzde 38,03 oyda kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu'nda Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi 138 milletvekilliği kazanarak tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde ediyor.

Fidesz 55 sandalye ile temsil edilirken, seçim barajını aşan üçüncü parti mi Hazank ise 6 milletvekili çıkarıyor.

Macaristan'da hükümet kurabilmek için en az 100 sandalye gerekirken, anayasal çoğunluk için 133 sandalye sınırı bulunuyor.

Kaynak: ANKA