Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı - Haberler

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Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen "acil durum" uzatıldı

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı

Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durum uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Macaristan'da, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durum uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan ve hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alma yetkisi tanıyan acil durum uygulaması, 43'e karşı 116 oyla kabul edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 24 Mayıs'ta, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkesine yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla "acil durum" ilan edildiğini açıklamıştı.

Macaristan'da hükümet daha önce de düzensiz göç ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında acil durum ilan etmişti.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

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