Macaristan'daki genel seçimde Orban'ın rakibi Magyar zaferini ilan etti

Macaristan'da yapılan genel seçimde oyların yaklaşık yüzde 94'ü sayılırken, Başbakan Viktor Orban'ın rakibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar zaferini ilan etti.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 94'ü açıldı.

İlk sonuçlara göre, Tisza yüzde 53 ile öndeyken Başbakan Orban'ın liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) yüzde 37'de kaldı.

Bu sonuçlara göre, 199 sandalyeli Meclis'in 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza kazanıyor.

Fidesz 54 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak Meclis'e girmesi beklenen üçüncü parti mi Hazank, 7 milletvekili elde ediyor.

Meclis'te en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan kazandı!" diye yazdı.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım yüzde 77,80'i buldu.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

Bu arada, Orban, Magyar'ı telefonla arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik etti.

Peter Magyar kimdir?

Macaristan siyasetinde son dönemde öne çıkan isimlerden biri olan 45 yaşındaki hukukçu ve eski diplomat Peter Magyar, Başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı döneminde Brüksel'de görev yaptı ve çeşitli devlet kurumlarının yönetim kurullarında yer aldı.

Magyar, ülkede 2024 yılının başlarında çocuk istismarı davasında hüküm giymiş bir kişiyle bağlantılı affın gündeme gelmesinin ülkede büyük yankı uyandırmasının ardından dönemin cumhurbaşkanının istifa etmesi ve Magyar'ın 2023'te ayrıldığı eski eşi ve dönemin Adalet Bakanı Judit Varga'nın da siyasetten çekilmesi üzerine kamuoyu tarafından tanındı.

Bu gelişme üzerine iktidardaki Fidesz ile ilişkisi değişen Magyar, görev yaptığı dönemlere ilişkin gözlemleri, hükümete yönelik eleştirileri ve iddialarıyla öne çıktı.

Magyar, 2024'te Tisza'nın liderliğini üstlendi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oyların yüzde 29,6'sını alarak Parlamento'da 7 sandalye kazandı.

Genel seçim kampanyası kapsamında 2025'te ülkeyi "yeniden birleştirme" hedefini açıklayan Magyar, yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin onarılması gibi başlıklara odaklandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin temkinli açıklamalar yapan ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığının azaltılması gerektiğini ifade eden Magyar, Macaristan'ın AB ve NATO ile daha uyumlu bir çizgi izlemesi gerektiğini savunuyor.

Magyar, seçimi kazanması halinde ilk olarak Polonya'nın başkenti Varşova'ya, ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ve Belçika'nın başkenti Brüksel'e resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

Orban, İsrail'den güçlü destek almıştı

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Netanyahu, ülkede seçim kampanyaları sürerken Macar basınına yaptığı açıklamada da Orban'ın "İslam karşıtı" politikalarını överek diğer Avrupalı liderleri bu konuda zayıf kalmakla eleştirmişti.

İsrail basını, Orban'ın, AB içinde İsrail'e en güçlü destek veren lider olduğuna ve Gazze'deki soykırım nedeniyle AB yaptırımlarına hedef olmaması için çabaladığına işaret ederek Macaristan seçimlerini Magyar'ın kazanması halinde İsrail'in AB içindeki en son savunma hattının da düşeceği uyarısı yapmıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Orban'a destek açıklamalarında bulunmuştu.