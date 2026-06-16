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Macaristan'da Başbakanlık Süresi İki Dönemle Sınırlandırıldı

Macaristan'da Başbakanlık Süresi İki Dönemle Sınırlandırıldı
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Macaristan parlamentosu, başbakanların en fazla iki dönem veya 8 yıl görev yapabilmesini öngören anayasa değişikliğini kabul etti. Bu düzenleme, 20 yıl başbakanlık yapan Viktor Orban'ın yeniden seçilmesini engelliyor.

BUDAPEŞTE, 16 Haziran (Xinhua) -- Macaristan parlamentosu, başbakanların en fazla iki dönem görev yapabilmesini öngören 16. anayasa değişikliğini kabul etti. Düzenlemeyle başbakanlık görev süresinin aralıklı veya kesintisiz olarak 8 yılı aşması yasaklandı.

Pazartesi günü kabul edilen değişiklik uyarınca, Macaristan başbakanı olarak toplam 8 yıl hizmet vermiş bir kişi yeniden bu göreve seçilemeyecek. Düzenleme, Macaristan'ın demokratik geçiş sürecinde bir dönüm noktası kabul edilen 2 Mayıs 1990'dan sonra görev yapan tüm başbakanları kapsayacak.

Bu durum, toplamda 20 yıl başbakanlık yapan eski Başbakan Viktor Orban'ın artık bu göreve geri dönemeyeceği anlamına geliyor. Mevcut Başbakan Peter Magyar'ın görev süresi de benzer şekilde 8 yılla sınırlandırılacak.

Başbakanların görev süresinin 8 yılın sonunda otomatik olarak sona ermesini öngören düzenleme, resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Kaynak: Xinhua
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