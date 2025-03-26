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Macaristan, Avrupa Birliği'nin En Büyük Askeri Tatbikatına Ev Sahibi Oluyor

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Macaristan, 11 üye ülkeden 900'den fazla askerin katıldığı MILEX 2025 adlı büyük askeri tatbikata ev sahipliği yapıyor. Tatbikat, AB Muharebe Güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyor. 25 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikat, Macaristan'ın AB'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

BUDAPEŞTE, 26 Mart (Xinhua) -- Macaristan Savunma Bakanlığı, Macaristan'ın 11 üye ülkeden 900'den fazla askerin katılımıyla Avrupa Birliği'nin büyük bir askeri tatbikatına ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Bakanlığın salı günü yaptığı açıklamaya göre, MILEX 2025 adlı tatbikat, 25 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve AB Muharebe Güçlerinin karadaki operasyonel kabiliyetlerini gerçek yaşam koşullarında test etmeyi amaçlıyor. Macaristan medyası tatbikatı bloğun "en büyüğü" olarak tanımladı.

Eğitim Papa Hava Üssü ve Macaristan'ın Merkez Atış ve Eğitim Sahasında gerçekleştirilen tatbikatlarda, askerler ileri teknoloji ve prosedürler kullanarak canlı ateş tatbikatları ve taktik operasyonları yürütüyor.

Tatbikat, çok uluslu EUROCORPS Komutanlığı tarafından denetleniyor. Tatbikata Macaristan, Polonya, Almanya, Belçika, Avusturya, İrlanda, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Litvanya ve Letonya'dan askerler katılıyor.

Macaristan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ferenc Kajari'ye göre tatbikat Macaristan'ın AB'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

Kajari yaptığı açıklamada "Etkili hızlı müdahale ve uluslararası işbirliği gelecekteki güvenlik sorunlarının ele alınmasında hayati önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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