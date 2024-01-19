Macar Kültür Yılında Rakoczi Müzesi Ziyaretçi Hedefini Artırıyor

Macar Kültür Yılı kapsamında çok sayıda ziyaretçi almayı hedefliyor.

Tekirdağ'da yer alan Arkeoloji ve Etnografya, Rakoczi, Eski Tekirdağ Fotoğrafları, İbrahim Balaban, Müzik Teknolojileri, Çorlu Balmumu Heykel müzelerinin yanı sıra Namık Kemal Evi, Muhacir Evi ve ilçelerdeki Atatürk evleri gibi müze ve kültürel alanlar pek çok ziyaretçiyi kente çekiyor.

Bu mekanlar arasında Rakoczi Müzesi bu yıl biraz daha öne çıkacak.

Macar Prensi II. Frenc Rakoczi'nin 1720 - 1735 yılları arasında yaşadığı Barbaros Caddesi'ndeki 32 nolu müzeye çevrilen ev, 2024 yılının Türkiye - Macaristan Yılı kapsamında çok sayıda ziyaretçi çekecek.

Rakoczi Müzesi'ni geçen yıl 2 bini Macar turist olmak üzere 3 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl tanıtım ve düzenlenecek programlar sayesinde ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Türk-Macar dostluğunun sembolü müzeyi ziyaret için gelenlerin diğer müzelerdeki ziyaretçi sayısını da artırması öngörülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın turizmdeki bir kozunun da müzeleri olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ müzelerinde kültürel, etnografik ögelerin yanı sıra önemli buluntuların sergilendiği ifade etti.

Müze ziyaretçi sayısının bu yıl artacağını öngördüklerini belirten Hacıoğlu, "Geçen yıl müzelerimizi 300 bin yerli ve yabancı turist gezdi, 2024 yılında ziyaretçi sayısında yüzde 50'nin üzerinde artış olacağını öngörüyorum. Müzelerimizi bu yıl yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Hacıoğlu, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü ve 2024'ün Türkiye ve Macaristan'da karşılıklı kültür yılı olarak kutlanacağını anlattı.

Macar turist sayısının bu yıl 10 kat fazla olacağı tahmin ediliyor

Bu nedenle Rakoczi Müzesi'ne ilginin bu yıl daha da artacağını dile getiren Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"2024 yılının Türk - Macar Yılı ilan edilmesiyle bizde en önemli ve gözde olan müzelerden birisi Racoczi Müzesi'dir. Bilindiği üzere Erdel Prensi Racoczi, hayatının son 15 yılını Tekirdağ'da geçirmiştir. Yaşadığı ev Macaristan tarafından müze haline getirildi. 2024 yılının Türkiye - Macaristan Yılı olması sebebiyle Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ne ziyaretçi sayısı artacak. Bu ziyaretler diğer müze ziyaretçi sayısını da etkileyecek."

Bu kapsamda pek çok program hazırlayacaklarını anlatan Hacıoğlu, Macaristan'dan 15-20 bin ziyaretçinin Tekirdağ'a geleceğini öngördüğünü ifade etti.

Rakoczi Müzesi

Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Frenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamadı.

Başarısızlığı nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi, Osmanlı'ya misafir oldu ve 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle yaşadı.

Macar hükümetince 1932'de müzeye dönüştürülen Barbaros Caddesi'ndeki evi, çok sayıda Macar'ın yanı sıra yerli turistler de ziyaret ediyor.