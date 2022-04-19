MABESEM Eğitim Çalışmaları 5 günlük ara tatilden sonra tekrar başladı

MALATYA (Bültenler) - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MABESEM EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinin (MABESEM) ders, etüt ve rehberlik etkinlikleri 11-15 Nisan tarihlerindeki ara tatilden sonra eğitim çalışmalarına yeniden başladı.

2 bin öğrenciye ücretsiz eğitim veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi MABESEM bünyesinde 15 merkezde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Malatya'da çeşitli mahallelerde bulunan semt konakları ile eğitim merkezlerinde eğitim faaliyetleri yürüten MABESEM, 2 bin öğrenciye ücretsiz olarak eğitim veriyor.

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