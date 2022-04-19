MABESEM Eğitim Çalışmaları 5 günlük ara tatilden sonra tekrar başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MABESEM Eğitim Çalışmaları 5 günlük ara tatilden sonra tekrar başladı

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
MABESEM Eğitim Çalışmaları 5 günlük ara tatilden sonra tekrar başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde kurslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Düzenlenen kurslar sadece eğitim ve hobi amaçlı değil, aynı zamanda mesleki anlamda da kursiyerlere birçok avantaj sağlıyor.

MALATYA (Bültenler) - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MABESEM EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinin (MABESEM) ders, etüt ve rehberlik etkinlikleri 11-15 Nisan tarihlerindeki ara tatilden sonra eğitim çalışmalarına yeniden başladı.

2 bin öğrenciye ücretsiz eğitim veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi MABESEM bünyesinde 15 merkezde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Malatya'da çeşitli mahallelerde bulunan semt konakları ile eğitim merkezlerinde eğitim faaliyetleri yürüten MABESEM, 2 bin öğrenciye ücretsiz olarak eğitim veriyor.

Bültenler / Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title