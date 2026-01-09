Şarkıcı Mabel Matiz "müstehcenlik" suçundan hakim karşısında

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Karaca ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Karaca, söz konusu şarkıyı 1,5 yıl önce yazdığını ifade ederek, bunun sözlerinde iddia edildiği gibi bir anlam olmadığını savundu.

Şarkıyı Fransız müzik grubunun albümü için yazdığını, şarkının sözlerinin Türk edebiyatının bir uzantısı olduğunu öne süren Karaca, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın avukatları da müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının yaptığı suç duyurusu üzerine Karaca için "müstehcenlik" suçundan hazırlanan iddianamede, Karaca'ya ait olan şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yarattığı belirtiliyor.

Bu şarkının sanığın rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni paylaşılarak umuma açık şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği kaydedilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmasının sanığın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği aktarılıyor.

İddianamede, her ne kadar Karaca'nın ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de şarkının tamamına ve özellikle de iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında sanığın savunmasını karşılamadığının açıkça anlaşıldığı, bu kişinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği kaydediliyor.

Karaca'nın söz konusu şarkıyı çocukların ve herkesin görebileceği, dinleyebileceği sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden rızası doğrultusunda yayınlayarak "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu işlediğine dikkati çekilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.