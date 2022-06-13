SARAYBOSNA - Maarif Vakfı Saraybosna okulları, Saraybosna Futbol Kulübüyle protokol imzaladı - Haberler

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SARAYBOSNA - Maarif Vakfı Saraybosna okulları, Saraybosna Futbol Kulübüyle protokol imzaladı

AA - Denis Zuberi - Güncel
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Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okulları ile ülkenin en köklü futbol kulüplerinden Saraybosna arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okulları ile ülkenin en köklü futbol kulüplerinden Saraybosna arasında iş birliği protokolüne imza atıldı.

Başkentteki futbol kulübü tesislerinde düzenlenen imza törenine Maarif Vakfı Bosna Hersek Koordinatörü Yakup Gül ve Saraybosna Futbol Kulübü Müdürü Ajla Alimanovic katıldı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki önemli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptığını anımsatarak, bugün imzalanan iş birliğiyle öğrencilerin spor faaliyetlerine daha çok katılmasının hedeflendiğini söyledi.

Alimanovic de Türk Hava Yollarının (THY) kulübün yıllardır ana sponsoru olduğuna işaret ederek, "Maarif okullarında okuyan çocuklar her zaman maçlarımıza gelebilir. Gençlerin sporla ilgilenmesi çok önemli." diye konuştu.

AA / Denis Zuberi - Güncel

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