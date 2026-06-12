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Fransa'nın Lyon şehrinde yangın nedeniyle demir yolu trafiği aksadı

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Fransa'nın Lyon kentinde Part-Dieu istasyonu yakınlarında çıkan yangın nedeniyle yüksek hızlı tren seferleri iptal oldu, birçok seferde 45 dakikaya varan gecikmeler yaşandı. SNCF, yangının altyapı sorunundan kaynaklandığını ve onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Fransa'nın Lyon şehrinde tren istasyonu yakınlarında çıkan yangın nedeniyle demir yolu trafiği aksadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'daki tren garının Part-Dieu istasyonu yakınlarında çıkan yangın tren seferlerinde aksama ve gecikmelere neden oldu.

Yangın nedeniyle yüksek hızlı tren seferlerinde iptaller yaşanırken, bazı yolcular istasyona ulaşmadan trenlerden inmek zorunda kaldı.

Lyon'dan Marsilya, Montpellier, Brüksel, Paris ve Grenoble istikametinde hareket eden trenlerde de 45 dakikaya varan gecikmeler yaşandı.

Fransa ulusal demiryolu şirketi SNCF'den yapılan açıklamada yangının altyapı hizmetlerinde yaşanan bir sorundan kaynaklandığı ve onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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