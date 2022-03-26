Lviv'e atılan füzeler nedeniyle konser yarıda kaldı

Rusya'nın Lviv'e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri nedeniyle şehrin merkezinde açık havada verilen konser yarıda kesildi.

Opera ve Bale binası önünde düzenlenen konserde sahne alan Lviv Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası sanatçıları, hava saldırısı alarmının ardından sığınaklara indi. Konseri izleyen yüzlerce kişi de siren seslerinin ardından meydandan ayrılarak güvenli alanlara yöneldi. Sirenlerden kısa bir süre sonra ise Lviv'de patlama sesleri yankılandı.

Rusya'nın şehir merkezinde bulunan yakıt deposunu vurduğu açıklandı.