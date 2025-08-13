Luodian'da Turizm Gelişiyor: Doğal Güzellikler ve Tekne Turları

Çin'in Guizhou eyaletindeki Luodian ilçesi, doğal manzaraları ve tekne turları ile turistlerin ilgisini çekiyor. Altyapı geliştirmeleri sayesinde turizm hizmetleri optimize edildi.

LUODİAN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Luodian ilçesindeki Daxiaojing doğal manzara alanında tekne turu yapan turistler görülüyor, 12 Ağustos 2025.

Luodian ilçesi son yıllarda altyapısını sürekli geliştirip turizm hizmet sistemini optimize ederek, zengin dağ ve su kaynaklarını turizm noktalarına dönüştürdü. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

