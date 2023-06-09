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Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, vekaletle kurban bağışında bulundu

Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, vekaletle kurban bağışında bulundu

Güncel Haberler

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, vekaletle kurban bağışında bulundu.

Kaymakam Yüce, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasına destek verdi.

İlçe Müftüsü Sabri Demir'i makamında kabul eden Kaymakam Yüce, bağış makbuzunu imzaladı.

Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, vekaletle kurban bağışında bulunan Kaymakam Yüce'ye teşekkür etti.

Bağışlanan kurbanların bu yıl özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye dağıtılacağını ifade eden Demir, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine gönderileceğini kaydetti.

Demir, imkanı olan vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Salih Yüce Lüleburgaz Kurban Güncel Haberler

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