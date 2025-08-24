Lüleburgaz'da Yol Yapım ve Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Lüleburgaz'da yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki Rumeli ve Selanik caddeleri ile Dinçer Sokak'ta çalışmada bulunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin, Selanik Caddesi'nde yol açma, Rumeli Caddesi'nde kaldırım, Dinçer Sokak'ta ise yol yapımında bulunduğunu ifade eden Gerenli, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Gerenli, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağını belirtti.

Kanalizasyon hattı yenileniyor

Lüleburgaz'da kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapılıyor.

Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, HEAŞ ile Total Kavşağı arasında yaklaşık 200 metrelik kısımda yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemiyle kanalizasyon hattını yeniliyor.

Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Levent Salih Cever, bölgede ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattının kazı yapılmadan, araç ve yaya trafiğini aksatmadan yenilendiğini belirtti.