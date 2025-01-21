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Lüleburgaz'da Yetkililerden Önemli Ziyaretler ve Yangın Müdahale Raporu

Lüleburgaz'da Yetkililerden Önemli Ziyaretler ve Yangın Müdahale Raporu
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Tolga Çırak'ı kabul ederek, Lüleburgaz için yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Ayrıca, Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü, geçen yıl 927 yangına müdahale ettiğini açıkladı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanı Tolga Çırak'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, Lüleburgaz için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Çırak'ta kaymakam Yüce'ye teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Karayılan'a ziyaret

Lüleburgaz Emniyet Müdürü Murat Karayılan, Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş'ı makamında kabul etti.

Karayılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşın can ve mal güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Erbaş ise emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

927 yangına müdahale edildi

Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü geçen yıl 927 yangına müdahale etti.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, müdahale edilen 927 yangının 525'ini ot ve anız yangını olduğu belirtildi.

Açıklamada, 135 trafik kazasına müdahale eden ekiplerin, 594 arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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