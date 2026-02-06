Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 8 bin 381 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 bin 381 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel