Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 8 bin 381 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 bin 381 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
