Lüleburgaz'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılırken, alkollü araç kullanmaktan ceza almış olan bir sürücü hastaneden kaçtı.
E.S. idaresindeki 39 SN 954 plakalı otomobil, Evrensekiz kavşağında M.F.P. yönetimindeki 39 AAG 080 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen E.S, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.
Polis ekipleri E.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel