Lüleburgaz'da Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde tarla günü etkinliği düzenlendi. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Tarım Müdürü Abuzer Sağdıç, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürü Engin Paslı, Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar, Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, kurum müdürleri ve çiftçilerin katıldığı etkinlikte, tritikale cinsi buğday hakkında bilgi verildi ve hasat yapıldı.