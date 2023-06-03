Lüleburgaz'da Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde tarla günü etkinliği düzenlendi. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Tarım Müdürü Abuzer Sağdıç, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürü Engin Paslı, Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar, Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, kurum müdürleri ve çiftçilerin katıldığı etkinlikte, tritikale cinsi buğday hakkında bilgi verildi ve hasat yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde tarla günü etkinliği düzenlendi.
Programa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Tarım
Müdürü Abuzer Sağdıç, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürü Engin Paslı, Orman Fidanlık Müdürü Nebi Yaşar, Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Paslı, bu yıl 1525 dekar alanda tritikale cinsi buğday ekildiğini söyledi.
Tritikale cinsi buğday hakkında bilgi veren Paslı, bu yıl dönüm başına 700 kilogram verim beklediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından kaymakam Yüce, biçerdöver ile hasat yaptı.