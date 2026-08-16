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Tır Sokağı Kapatınca Ceza Kesildi

Tır Sokağı Kapatınca Ceza Kesildi
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sokağı trafiğe kapatan nakliye tırının sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sokağı trafiğe kapatan nakliye tırının sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Yılmaz Mahallesi Hükümet Ara Sokak'a eşya taşımak için giren nakliye tırı, yolun dar olması nedeniyle ilerleyemeyerek sokağı kapattı.

Yaklaşık bir saat boyunca araç geçişinin engellenmesi üzerine durum trafik ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, tır sürücüsüne 1246 lira idari para cezası uyguladı.

Tırın sokaktan çıkarılmasının ardından caddede trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: AA
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