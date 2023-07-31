Lüleburgaz'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Lüleburgaz'da İstiklal Mahallesi ve Durak Mahallesi'nde otluk alanlarda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ayrıca Eskitaşlı köyünde lavanta posası depolama alanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Lüleburgaz'da otluk alanlarda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi ve Durak Mahallesi'nde otluk alanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan Eskitaşlı köyünde de lavanta posasının depolandığı alanda da çıkan yangında, depoda maddi hasar oluştu.