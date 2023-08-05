Lüleburgaz'da Otluk Alanında Yangın Söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde çıkan otluk alandaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından temizlik çalışması yapıldı. Ayrıca Sakız köyünde çıkan anız yangını da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güneş Mahallesi Eczacıbaşı Caddesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürdü.

Yangının ardından Lüleburgaz Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

Anız yangını söndürüldü

Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakız köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.

Sakız köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.