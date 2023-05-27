Lüleburgaz'da örtü altı sebze yetiştiriciliği ve çocuk bakım elemanı kursları tamamlandı

Lüleburgaz ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği ve çocuk bakım elemanı kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi. Ayrıca Lüleburgaz'da 11. Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı açıldı.