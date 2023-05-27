Lüleburgaz'da örtü altı sebze yetiştiriciliği ve çocuk bakım elemanı kursları tamamlandı
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Lüleburgaz ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği ve çocuk bakım elemanı kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi. Ayrıca Lüleburgaz'da 11. Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı açıldı.
Lüleburgaz ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği ve çocuk bakım elemanı kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.
Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Halk Eğitim
Merkezi Müdürü İzzet Arslan ve kursiyerler katıldı.
Yüce, kurslara katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Yüce, 85 kursiyere belgelerini verdi.
Lüleburgaz'da fuar açıldı
Lüleburgaz ilçesinde 11. Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı açıldı.
Lüleburgaz Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'nde açılan fuarda traktör, biçerdöver, römork, balya makineleri, tarım ilaçları ve
tohumlar sergileniyor.
Fuar Genel Koordinatörü Önder Harbili, gazetecilere, fuarın bu yıl Trakya'daki ilk tarım fuarı olduğunu söyledi.
Çiftçilerin aradığı her şeyi fuarda bulabileceklerini belirten Harbili, tüm çiftçileri fuara davet etti.
Fuar, 22.00'ye kadar açık kalacak.