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Lüleburgaz'da Okul Denetimleri ve Eğitim Toplantıları

Lüleburgaz'da Okul Denetimleri ve Eğitim Toplantıları
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda denetim yaparak fiziki durumları kontrol etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile birlikte okulları ziyaret eden Yüce, ayrıca üniversiteli aile desteği programının detaylarını paylaştı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı müdürler kurulu toplantısında eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda denetimde bulundu.

Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile ilçedeki okulları ziyaret etti.

Okulların fiziki durumunu kontrol eden Yüce, Erdem ve okul idarecilerinden bilgi aldı.

Üniversiteli aile desteği programı devam ediyor

Lüleburgaz Belediyesince yürütülen üniversiteli aile desteği programı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukları üniversitede öğrenim gören aileler için yürütülen program kapsamında başvuruların alınacağı belirtildi.

Başvuruların 3 Mart'a kadar devam edeceği, gerekli şartları taşıyan ailelerin destekten yararlanabileceği kaydedildi.

Müdürler kurulu toplantısı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, birinci dönem eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitim programlarının görüşüldüğü toplantıda, iş ve iş yeri sağlığı ve güvenliği, devam ve devamsızlık, ortak sınav uygulamaları, bina onarımları ve hijyen tedbirleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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