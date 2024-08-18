Lüleburgaz'da Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Lüleburgaz Müftülüğünce Hacı Ahmet Azman Camisinde gerçekleştirilen programda Müftü Sabri Demir, kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Demir, Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşta öğrenmenin çok daha faydalı ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Çocukların yaz Kur'an kurslarında bir yandan İslam'ı ve Kur'an-ı öğrendiğini, diğer yandan da yaz tatillerini dolu dolu geçirdiğini anlatan Demir, öğrencilerden öğrendikleri bilgileri unutmamaları için yıl boyunca tekrarlamalarını istedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler ilahiler söyleyip dualar okudu.

Daha sonra öğrencilere hediyeler verildi.

Programa Barış Mahallesi Muhtarı Ermiş Yetkin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Remzi Mandacı ile veliler katıldı.