Lüleburgaz'da İki Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.