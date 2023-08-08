Lüleburgaz'da İki Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 39 ABS 997 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 39 ACG 931 plakalı otomobil D-100 Karayolunun 7. kilometresinde çarpıştı.
Kazada 39 ACG 931 plakalı otomobilde bulunan H.K. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel