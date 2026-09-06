Lüleburgaz'da Gıda Denetimleri Sürüyor
Lüleburgaz'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satış, üretim ve toplu tüketim yerlerinde hijyen, saklama koşulları ve son kullanma tarihlerini denetledi. Yetkililer, sağlıklı gıda için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve gıda güvenilirliği mevzuata uygunluk açısından inceleniyor.
Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA