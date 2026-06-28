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Lüleburgaz'da çöplükte çıkan yangın söndürüldü

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Lüleburgaz ilçesindeki Tatarköy çöplük alanında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.

Tatarköy çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi
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