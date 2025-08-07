Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgar etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kepirtepe Mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel