Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgar etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Kepirtepe Mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi

Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.