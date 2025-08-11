Lüleburgaz'da Anız Yangını: 3 Bağ Evi ve Çok Sayıda Arı Kovası Zarar Gördü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen anız yangınında 3 bağ evi, bir ağıl ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında çok sayıda arı kovanı da zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında 3 bağ evi, ağıl, otomobil ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.
Gençlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda arı kovanı da zarar gördü.
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel