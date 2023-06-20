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Lüleburgaz'da Amonyak Gazı Yayılan Atıklar İçin İnceleme Başlatıldı

Lüleburgaz'da Amonyak Gazı Yayılan Atıklar İçin İnceleme Başlatıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir arazide çıkardığı duman ölçümünde amonyak gazı tespit edilen atıklar için inceleme başlatıldı. Edirne Bayırı mevkisindeki boş bir araziye kim tarafından döküldüğü henüz belirlenemeyen, cürufa benzeyen atıklardan duman ve koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir arazide çıkardığı duman ölçümünde amonyak gazı tespit edilen atıklar için inceleme başlatıldı.

Edirne Bayırı mevkisindeki boş bir araziye kim tarafından döküldüğü henüz belirlenemeyen, cürufa benzeyen atıklardan duman ve koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri atığın çevresinde ölçüm yaptı. Ölçümde amonyak gazı tespit edildi.

Polis ekipleri atıkların bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Atığı bölgeye döken kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Edirne Güncel Haberler

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