Lüleburgaz'da 26. Sünnet Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Lüleburgaz Belediyesince "26. Sünnet Şenliği" düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen şenliğe sünnet ettirilen 23 çocuk ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Başkan Yardımcısı Derya Aktan, sünnet olan çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Gerenli, konuşmasında, geleneksel şenliğin 26 yıldır devam ettiğini belirtti.

Çocukların mutlu olduğunu, güldüğünü ve eğlendiğini gören ailelerin de onlar kadar mutlu olduğunu ifade eden Gerenli, belediye olarak her zaman çocukları güldürmeye devam edeceklerini söyledi.

Maddi durumu yetersiz olup da düğün yapamayan ailelere destek olduklarını dile getiren Gerenli, "Bir ülkede çocuklar mutluysa, çocuklar gülüyorsa o ülkenin geleceği iyi olacaktır. Biz çocuklarımızı hep güldüreceğiz. Hep beraber onların gülmelerini sağlayacağız. Onların daha iyi yetişmesi için biz kendi imkanlarımızı seferber edeceğiz. Siz sevgili anne ve babalar elinizden geleni yapıyorsunuz ve devletimizin de yaptıklarıyla beraber onları çok daha güzel noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

Daha sonra çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.