Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İspanya Başbakanı Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki savaşın bir an önce sona ermesini ve barış müzakerelerinin başlamasını ele aldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Lula da Silva, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Sanchez ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

İspanya'yı 17 Nisan'da ziyaret edeceğini vurgulayan Lula da Silva, "Barcelona'da düzenlenecek 'Demokrasiyi Savunurken' girişiminin 4. üst düzey toplantısına katılacağımı teyit ettim. Görüşmemizde Orta Doğu'daki durumu ele aldık. Savaşın en kısa sürede sona ermesi ve barış müzakerelerinin uluslararası hukuk çerçevesinde başlatılması yönündeki ortak temennimizi dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barışın inşası ve sürdürülebilir kalkınma için tek yol olarak çok taraflılığa bağlılıklarını teyit ettiklerini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
