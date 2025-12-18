Haberler

Brezilya lideri Lula da Silva, ABD ile Venezuela arasında arabulucu olabileceğini belirtti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD ile Venezuela arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için arabulucu olabileceğini ve çatışmanın önlenmesi adına diyalog yolunun önemini vurguladı.

Başkent Brazilya'da basın mensuplarına açıklamada bulunan Lula da Silva, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ve Venezuela ile yaşanan gerginliğe işaret etti.

Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Latin Amerika'nın barış bölgesi olarak kalması gerektiğini vurguladığını ve sorunların silahla değil diyalog yoluyla çözülmesinin önemine değindiğini aktardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de görüştüğünü söyleyen Lula da Silva, şunları kaydetti:

"ABD ve Venezuela liderleriyle ayrı ayrı görüştüm. Güney Amerika'mızda silahlı bir çatışmayı önlemek için arabuluculuk dahil her türlü diplomatik girişime nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuştuk. Gerekirse Trump ile yeniden görüşerek kardeş kavgasına yol açacak bir savaşın nasıl önlenebileceğini ele almaya hazırım."

Lula da Silva, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin nedenini hala tam olarak anlayamadığını belirterek bunun petrol, kritik mineraller, nadir toprak elementleri ya da Maduro'yu devirmeye yönelik bir girişim olup olmadığını bilmediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
