Ataşehir'de çaldıkları aracı sahte plakayla kullanan 2 zanlı tutuklandı

Ataşehir'de çaldıkları lüks otomobili sahte plaka takarak kullandıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, çalıntı, motor ve şasi numaraları değiştirilen araçların ele geçirilip faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İçerenköy Mahallesi'ndeki bir adresten çalındığı ihbarı yapılan lüks otomobilin sahte plakayla kullanıldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen şüpheliler M.K. (42) ve S.N. (45) gözaltına alındı. Emniyette sorgusu yapılan M.K'nin daha önce çeşitli suçlardan 15, S.N'nin ise 11 kaydı olduğu anlaşıldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde park halindeki aracın etrafında dolaşan şüphelinin bir süre sonra araca binip uzaklaşması yer alıyor.