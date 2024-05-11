- Luhansk'ta petrol deposuna saldırı: 3 ölü

LUHANSK - Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk oblastına bağlı Rovenky kentindeki petrol deposuna düzenlendiği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk oblastını füzeler gerçekleştirdiği saldırıda Rovenky kentinde bunan petrol deposunu vurdu. Rusya tarafından atanan Luhansk lideri Leonid Paseçnik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırının ardından petrol deposunda yangın çıktığını ifade ederek 3 kişi hayatını kaybettiğini 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Paseçnik, yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiğini dile getirerek, 6 kişinin patlamada yaralandığını, 2 kişinin ise dumandan etkilendiğini bildirdi. Pasechnik saldırıda ABD tarafından sağlanan Ordu Taktik Füze Sistemlerini kullandığını iddia etti.

Çarşamba günü de Luhansk'da bir petrol deposuna saldırı düzenlenmiş 5 kişi yaralanmıştı.