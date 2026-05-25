Rusya Luhansk bölgesindeki kolejin enkazını uluslararası basına gösterdi

Rus ordusunun kontrolündeki Luhansk bölgesinde insansız hava araçları (İHA) saldırısına maruz kalan kolejin yıkıntıları, uluslararası basın tarafından görüntülendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Luhansk bölgesinde Starobelsk Meslek Koleji'nin enkazını uluslararası basına göstermek için organizasyon düzenledi.

Bölgeye götürülen uluslararası basın mensupları, Starobelsk'teki vurulan kolej binası ve öğrenci yurdunun yıkıntılarını görüntüledi.

Gazetecilere saldırının gerçekleştiği noktalar gösterilirken, saldırı sonucu kolej binasının büyük bölümünün kullanılmaz hale geldiği, çevredeki yapıların hasar aldığı görüldü.

Olay yerini inceleyen yabancı basın mensuplarına, binaları vuran İHA'ların parçaları da gösterildi.

Yetkililer, enkaz altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğünü belirtti.

Gazeteciler, saldırıda yaralananların tedavi gördüğü Luhansk şehrindeki hastaneyi de ziyaret etti.

"Koleje düzenlenen saldırının savaş suçu"

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Starobelsk Meslek Kolejine düzenlenen saldırının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Kolejin yakınlarında askeri unsurların bulunmadığını ifade eden Lantratova, Batı'nın olaya tepki göstermediğini, ikiyüzlü olduğunu vurguladı.

Uluslararası örgütlere olayla ilgili mektup gönderdiklerini kaydeden Lantratova, uluslararası topluma saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

Lantratova, "Kiev'in (Donbas bölgesine) saldırılarında, 2014'ten itibaren 12 bin kişi hayatını kaybetti, 40 bini aşkın kişi yaralandı." dedi.

Olay

Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki bir koleje İHA saldırısı düzenlediği bildirilmiş, saldırı sonucunda 21 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırısının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu, Kiev yönetiminin terör doğasını bir kez daha gösterdi." demişti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, saldırının kaza olamayacağını savunarak, olaya sessiz kalan Batı ülkelerini eleştirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'ya ait "Rubikon" Gelişmiş İnsansız Teknolojiler Merkezinin Starobelsk'teki karargahına saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Putin'in 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.