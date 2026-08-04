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Ragheb Alama İstanbul'da İlk Konserini Verecek

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Arap müziğinin tanınmış isimlerinden Lübnanlı şarkıcı ve besteci Ragheb Alama, Türkiye'deki ilk konserini 15 Kasım'da İstanbul'da verecek.

Arap müziğinin tanınmış isimlerinden Lübnanlı şarkıcı ve besteci Ragheb Alama, Türkiye'deki ilk konserini 15 Kasım'da İstanbul'da verecek.

Wovo Entertainment organizasyonuyla düzenlenecek konser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Alby Asheqha", "Elli Baana", "Naseeni Eldonia" ve "Tab Leh" adlı şarkılarıyla tanınan sanatçı, İstanbul konserinde geçmişten bugüne uzanan geniş bir repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Profesyonel müzik kariyerine 1980'li yılların başında yetenek yarışmasıyla adım atan ve Doğu ezgilerini modern pop anlayışıyla harmanlayan Alama, 1998'de Arabian World Gold Lion'da "En İyi Arap Şarkıcı" ödülünün yanı sıra "Murex d'Or" başta olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.

Müzik çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk projeleriyle dikkati çeken sanatçı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) "İyi Niyet Elçisi" olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki uluslararası farkındalık projelerinde de aktif rol alıyor.

Kaynak: AA
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