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Lübnan'daki Hristiyan beldelerden Netanyahu'nun "ilhak" iddiasına yalanlama

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Lübnan'ın güneyindeki Rumeyş beldesinin Belediye Başkanı Hanna Amil, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bazı Hristiyan beldelerin İsrail'e katılmak istediği yönündeki iddiasını kesin bir dille reddetti. Amil, bu beldelerin Lübnan'ın ayrılmaz parçası olduğunu ve böyle bir talebin asla söz konusu olmadığını vurguladı.

Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan beldelerinden Rumeyş'in Belediye Başkanı Hanna Amil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da sınırdaki bazı Hristiyan beldelerin "İsrail tarafından ilhak edilmeyi istediği" iddiasını yalanlayarak, "Böyle bir şeyi düşünmek bile söz konusu olamaz." dedi.

Lübnan resmi haber ajansına (NNA) konuşan Belediye Başkanı Amil, Netanyahu'nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği, Lübnan'ın güneyindeki bazı Hristiyan kasabaların Hizbullah'tan korunmak amacıyla İsrail'e katılmayı talep ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Amil, "Bu haber tamamen asılsızdır. Güneydeki hiçbir belde Netanyahu'nun iddia ettiği yönde bir talepte bulunmadı. Böyle bir şeyi düşünmek bile söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir ihtimalin dahi gündeme gelemeyeceğini vurgulayan Amil, daha önce 15 Hristiyan beldesinin de söz konusu iddiaları yalanladığını hatırlattı.

Amil, söz konusu beldelerin " Lübnan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatanseverliği, toprağa bağlılığı ve Lübnan kimliğine sahip çıkmasıyla öne çıktığını" belirterek, daha önce açık şekilde yalanlanmasına rağmen bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesine şaşırdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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