ABD-İran mutabakatının ardından Lübnanlıların evlerine dönüşü sürüyor

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Lübnanlı ailelerin, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından evlerine dönüşleri üçüncü gününde devam ediyor.

ABD ve İran arasında 15 Haziran'da sağlanan ve Lübnan'ı da kapsadığı açıklanan mutabakatın ardından başlayan geri dönüş sürecinde, Lübnanlılar bugün de güneydeki beldelere ulaşmak için yollara çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan araç kuyrukları nedeniyle ana güzergahlarda yoğun trafik oluştu.

Son 3 gündür devam eden dönüş hareketliliğinde birçok aile, evlerine kavuşmanın sevincini yaşarken, ateşkesin kalıcılığı ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin endişelerini de koruyor.

Lübnan'ın güneyindeki beldelerdeki evlerine dönmek üzere yola çıkan aileler, geçiş güzergahlarındaki Sur kentinde, AA muhabirine konuştu.

Muhammed Safidiin, Lübnan'ın güney sakinlerinin sabırlı ve fedakar halk olduğunu belirterek, "İnsanlar köylerine ulaşmak için büyük bir özlem duyuyor. Karşılarında sadece enkaz olsa bile köylerini görmek istiyorlar." dedi.

Yaser Harb de evine döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeniden dönüyoruz. Gidip bir bakalım. Ben güneyin kokusunu özledim! Güney olmadan yaşamayız." diye konuştu.

Güvenlik endişelerine rağmen evlerine döndüklerini vurgulayan Ahmed Şib ise "Evimize, toprağımıza dönüyoruz. Direnişçilere selam olsun." ifadelerini kullandı.

17 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından da çok sayıda Lübnanlı evlerine dönmüş ancak İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle birçok aile yeniden yerinden edilmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın, yürütülen müzakerelerin ardından, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sürecinde Türkiye'nin rolüne ilişkin, "Türkiye'nin kardeş liderliğiyle bu süreçte sürekli temas halindeydik ve tüm bu konularda ortak duruş sergiledik." demişti.