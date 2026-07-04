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Lübnan Genelkurmay Başkanı ile UNIFIL komutanı, ülkenin güneyindeki gelişmeleri görüştü

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Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeleri ve iki taraf arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Diodato Abagnara, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeleri ve iki taraf arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Lübnan Ordusundan yapılan açıklamaya göre Heykel, başkent Beyrut'un doğusundaki Yarze'de bulunan karargahında Abagnara'yı, UNIFIL Komutan Yardımcısı ve Siyasi-Sivil İşler Direktörü Herve Lecoq ile birlikte kabul etti.

Görüşmede, özellikle Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeler ile mevcut koşullarda Lübnan ordusu ve UNIFIL arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

İsrail, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

UNIFIL, İsrail'in 1978'de Lübnan'ın güneyini işgal etmesinin ardından kuruldu. Gücün görev ve yetkileri, 2006 Temmuz Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararıyla genişletildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ağustos 2025'te aldığı kararla UNIFIL'in görev süresini son kez 31 Aralık 2026'ya kadar uzattı. Karar, bu tarihten itibaren gücün koordineli, güvenli ve kademeli şekilde çekilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA / Naim Berjawi
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