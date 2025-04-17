Lübnan ve Irak Arasındaki İlişkiler Telefon Görüşmesiyle Güçlendirildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ikili ilişkileri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, "Lübnan ile Irak arasındaki sağlam ilişkilerin herhangi bir faktörden etkilenmemesine" vurgu yapıldı.

Avn ve Sudani, ikili ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmeye istekli olduklarını belirttiler.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada da Sudani ile Avn arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirmenin ele alındığı ifade edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Irak'taki Haşd eş-Şabi ile ilgili sarf ettiği sözlere açıklık getirdiği aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan olarak Irak'ın konumunu ve askeri kurumunu takdir ettiklerini teyit etti." ifadeleri yer aldı.

Irak, Lübnan'ın Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 15 Nisan Salı günü Katar ziyareti öncesinde "el-Arabi el-Cedid" gazetesine yaptığı açıklamalarda, "Lübnan'da Irak'taki Haşdi Şabi deneyimi tekrarlanmayacak, Lübnan ordusunun içinde Hizbullah unsurlarının oluşturacağı bağımsız bir birim de olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Irak Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın Bağdat Büyükelçisi Ali Habhab'ı bakanlığa çağırarak, Avn'ın Haşdi Şabi örneğini vererek yaptığı açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı aktarmıştı.