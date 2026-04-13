Lübnan Dışişleri Bakan Recci, Alman mevkidaşıyla İsrail ile müzakereleri görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile ABD'de İsrail ile yapılacak doğrudan müzakereleri ve Lübnan'daki durumu değerlendirdi. Recci, ülkesinin bu müzakerelerle ateşkese ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Recci, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan'daki durumu ve ABD'de yapılacak müzakereleri görüşen Recci, ülkesinin İsrail ile doğrudan müzakereler yoluyla ateşkese ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Recci, İsrail ile yapılması planlanan doğrudan müzakerelerin Lübnan'ı "İran meselesinden ayıracağını" ifade etti.

Lübnan adına ancak Lübnan devletinin müzakere edebileceğinin altını çizen Recci, ülkesinin diplomasisinin merkezinde "ulusal egemenlik ilkesinin yer aldığını" vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanı Wadephul'un da ülkesinin Lübnan'a yönelik devam eden desteğine dikkati çektiği ve Almanya'nın Lübnan halkına 45 milyon avroluk insani yardım göndereceğini aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivasspor Tesisleri'nde facia: 4 futbolcu yaralı, birinin durumu ağır