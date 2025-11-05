Haberler

Lübnan Savunma Bakanı: Silahların Devlet Tekelinde Toplanması Yıl Sonunda Tamamlanacak

Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa, ordu tarafından hazırlanan plan çerçevesinde silahların devlet tekelinde toplanmasının ilk aşamasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. Menassa, ayrıca İsrail ile sürmekte olan Dolaylı müzakereler konusunda kararlılık mesajı verdi.

Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa, ordunun hazırladığı planı kapsamında silahların "devlet tekelinde toplanmasının" ilk aşamasının yıl sonu tamamlanacağını belirtti.

Menassa, ülkenin resmi televizyonu Tele Liban'da konuk olduğu programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Menassa, ordunun Lübnan egemenliğini savunma konusunda kararlı olduğunu ve imkanlarını artırmak için de desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ABD ve Fransa öncülüğünde kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin çalışmalarına dikkati çeken Menassa, Komitenin, İsrail ve Lübnan arasında dolaylı müzakerelere de arabuluculuk rolü üstlenebileceğini dile getirdi.

Menassa, "Dolaylı müzakerelere doğru ilerliyoruz, görüşlerimizde ve irademizde ne kadar kararlı durursak o kadar sonuç alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da silahların sadece devlet tekelinde toplanması konusunda ordunun planına da değinen Menassa, planın sahadaki tüm grupları kapsadığına dikkati çekerek, "Silahların devlet tekelinde toplanmasının ilk aşaması yıl sonu tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Menassa, ayrıca yakın zamanda Yunanistan'a giderek silah anlaşması imzalayacaklarını belirtti.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Suriye ile ilişkiler

Menassa, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından göreve gelen yeni Suriye yönetimiyle ilişkilerin güvenlik ve siyasi düzeylerde "olumlu ilerlediğini" kaydetti.

Lübnanlı Bakan, iki ülke arasındaki sınırda gerginliği azaltmak ve kaçakçılık faaliyetlerini kontrol altına almak amacıyla Suriye makamıyla anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Menassa, iki ülke arasındaki işbirliğinin başka alanları da kapsayacak şekilde genişlediğini ve sınırların belirlenmesi konusunda da tarafların siyasi iradeye sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
