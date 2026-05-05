Lübnan resmi ajansı: İsrail ordusu güneyde 2 beldeye fosfor bombasıyla saldırdı

Güncelleme:
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların hemen dışında yer alan Konin ve Beyt Yahun beldelerine fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Konin ve Beyt Yahun beldelerini fosfor bombasıyla hedef aldı. Söz konusu beldeler, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği kara saldırılarıyla işgal ettiği alanların hemen dışında yer alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
