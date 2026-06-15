Lübnan ordusu, ABD-İran mutabakatı sonrası halktan sınır köylerine dönüşte acele etmemelerini istedi

Lübnan ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından, yerinden edilenlerin güneydeki sınır köy ve beldelerine dönmeye başlaması üzerine halka acele etmemeleri çağrısında bulundu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ateşkes sağlandığı yönündeki haberler ışığında, halkın güney sınırındaki köy ve beldelere dönüş konusunda temkinli davranması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, halktan güvenlikleri için bölgede konuşlu askeri birliklerin talimatlarına uymaları istendi ve İsrail'in olası ihlalleri ve saldırıları nedeniyle dönüşlerde acele edilmemesi çağrısı yapıldı.

Ordunun açıklamasında ayrıca İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, patlamamış mühimmat ve şüpheli cisimlerin en yakın askeri veya güvenlik birimine bildirilmesi istendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.