Lübnan, ülkenin doğusundaki askerlerine Suriye tarafından ateş açıldığını bildirdi

Lübnan ordusu, doğu bölgesinde devriye gezen askerlerine Suriye tarafından ateş açıldığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadı ve iki ülke arasında temas sağlandı.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda devriye görevi yürüten askerlerine Suriye tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hermel kentine bağlı Meşrefe bölgesinde akşam saatlerinde devriye görevi yürüten askerlere Suriye tarafından ateş açıldığı, Lübnan askerlerinin de ateşin geldiği kaynaklara karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, olayda askerler arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedilirken, hadisenin ardından Lübnan ordusu ile ilgili Suriye makamları arasında temaslar kurulduğu ve durumun yeniden normale döndüğü ifade edildi.

Suriye'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
