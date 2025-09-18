Lübnan Ordusu'ndan Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 64 Milyon Captagon Hapı Ele Geçirildi

BEYRUT, 18 Eylül (Xinhua) -- Lübnan ordusu Baalbek kenti yakınlarındaki Bodai kasabasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 64 milyon captagon hapı ele geçirdi.

Ordudan çarşamba günü yapılan açıklamada, askerlerin uyuşturucu üretiminde kullanılan 79 varil kimyasal madde ile birkaç üretim makinesine el koyduğu, bunun ülkede gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu belirtildi. Ele geçirilen malzemeler yetkililere teslim edilirken, tesisi işleten çete üyelerini yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Lübnan, son aylarda uyuşturucu yetiştiriciliği, üretimi ve kaçakçılığına yönelik baskıyı artırarak birkaç büyük uyuşturucu satıcısını etkisiz hale getirdi ve onlarca kaçakçılık girişimini de önledi.