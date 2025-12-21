Haberler

Lübnan ordusu: Ülkenin güneyinde İsrail'e ait kameralı casusluk düzeneği ele geçirdik

Lübnan ordusu, Nebatiye vilayetinde İsrail'e ait bir kameralı casusluk düzeneği tespit ederek etkisiz hale getirdi. Ordunun açıklamasında, bu çalışmanın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı sürdürülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında yapıldığı belirtildi.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail'e ait kameralı bir casusluk düzeneği ele geçirdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdüğü Lübnan'ın güney bölgelerinde arama-tarama faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uzman bir askeri birliğin, Nebatiye'ye bağlı sınır hattındaki Yarun beldesinde yürüttüğü çalışmalar sırasında kameralı bir casusluk düzeneğini tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava saldırılarının yanı sıra zaman zaman baskınlar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
