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Lübnan ordusu Hermel'de Suriye'den kaçırılacak 200 kilogram patlayıcı ele geçirdi

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Lübnan ordusu, Lübnan-Suriye sınırındaki Hermel bölgesinde çuvallara yerleştirilmiş yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirdiğini açıkladı. Patlayıcıların Suriye'den Lübnan'a kaçırılmak üzere hazırlandığı, kaçakçıların Suriye'ye kaçtığı belirtildi.

Lübnan ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla sokulmak üzere hazırlanan yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, birliklerin kaçakçılık ve yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla Lübnan- Suriye sınırındaki gözetim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ülkenin doğusundaki Hermel bölgesinde çuvallara yerleştirilmiş yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildiği aktarılan açıklamada, patlayıcıların Suriye'den Lübnan'a kaçırılmak üzere hazırlandığı, kaçakçıların ise Suriye topraklarına kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen patlayıcıların yetkili mercilere teslim edildiği ve olaya karışanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Lübnan basını, 10 Ekim'de de güvenlik güçlerinin doğudaki Bekaa'dan Beyrut'a giden bir kamyonu durdurarak içindeki patlayıcılara el koyduğunu ve 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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